Galatasaray'dan Domenec Torrent'e 10 taksitli teklif!

ORTAK NOKTA ARANDI

G.SARAY 1.5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Dursun Özbek'in ikinci dönemi Galatasaray'da yeni bir yapılanmayı beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılılarda, Domenec Torrent sözleşme fesih görüşmeleri için dün İstanbul'a geldi. Domenec Torrent ve Dursun Özbek arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı.Galatasaray'da kulüp avukatlarının da hazır bulunduğu ilk görüşmede tazminat konusunda ortak nokta arandı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başarısız sonuçlarla taraftarlarında tepkisini çeken Domenec Torrent'in ilk görüşmelerde Başkan Özbek'in indirim talebinde bulunduğu öğrenildi.İspanyol teknik direktörle Dursun Özbek arasındaki görüşmelerde Başkan Özbek'in indirim talebini Domenec Torrent'in olumsuz karşıladığı kaydedildi.Sarı-kırmızılı kurmayların daha önce de Katalan teknik adamın menajeriyle görüştüğü ve Domenec Torrent'e 1 milyon 500 bin euroluk alacağını 10 taksitle ödemeyi önerdikleri bildirildi.Domenec Torrent ile Dursun Özbek arasında yeniden bir görüşme gerçekleştirileceği kaydedildi.