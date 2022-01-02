Galatasaray'dan Diawara için bir teklif daha

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 6 numara için listesinin en tepesinde Amadou Diawara yer alıyor.



MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİREMEDİ



Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine giren Gineli yıldız yapılan teklifi kabul etmemişti. Diawara, Sarı-Kırmızılılar'ın Roma ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen takımda kalma kararı vermişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 8 maçta görev yapabildi.



GALATASARAY HAREKETE GEÇECEK



Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray'ın yeniden Diawara için harekete geçeceği öğrenildi. İtalyan basını da yıldız futbolcunun bu kez Roma'dan ayrılık kararı aldığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre Galatasaray, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.





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