Galatasaray'da yaz transfer döneminde önemli Avrupa ekipleriyle adı geçen Sacha Boey ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu için yaz döneminde 24 milyon euro'luk bir transfer teklifi aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜŞÜNCESİ
Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu için gelen bu teklifi geri çevirdi. Sacha Boey'un Şampiyonlar Ligi vitriniyle değerinin artacağını düşünen Galatasaray yönetimi, bu nedenle 24 milyon euro'yu reddetti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti.
Galatasaray, genç futbolcuyu 2021 yılında Rennes'te 1.15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, Galatasaray forması altında 60 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu için yaz döneminde 24 milyon euro'luk bir transfer teklifi aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜŞÜNCESİ
Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu için gelen bu teklifi geri çevirdi. Sacha Boey'un Şampiyonlar Ligi vitriniyle değerinin artacağını düşünen Galatasaray yönetimi, bu nedenle 24 milyon euro'yu reddetti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti.
Galatasaray, genç futbolcuyu 2021 yılında Rennes'te 1.15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, Galatasaray forması altında 60 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.