Galatasaray'dan dev teklife ret!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan dev teklife ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2023 00:28
Galatasaray'da yaz transfer döneminde önemli Avrupa ekipleriyle adı geçen Sacha Boey ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu için yaz döneminde 24 milyon euro'luk bir transfer teklifi aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜŞÜNCESİ

Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu için gelen bu teklifi geri çevirdi. Sacha Boey'un Şampiyonlar Ligi vitriniyle değerinin artacağını düşünen Galatasaray yönetimi, bu nedenle 24 milyon euro'yu reddetti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti.

Galatasaray, genç futbolcuyu 2021 yılında Rennes'te 1.15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, Galatasaray forması altında 60 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery