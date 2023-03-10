Galatasaray'dan dev tasarruf; 90 milyon TL

Patrick Van Aanholt, PSV'de kalıcı olmayı başardı ve Galatasaray'ı mali külfetten kurtardı.Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kiralık anlaşma yapıldığı açıklandı, mali detay verilmedi ancak perde arkasında Galatasaray'ın bu transferden 1.5 milyon Euro kazanacağı ortaya çıktı.Bir buçuk yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncuya 2.9 milyon Euro ücret ödemekten kurtulan sarı-kırmızılı kulüp kasasına koyacağı artı 1.5 milyon Euro ile bir anlamda 90 milyon TL'lik operasyona imza attı.Deprem felaketi sonrası Hatayspor'dan kiralanan Adekugbe'nin satın alma opsiyonu ise Van Aanholt'un bonservisinden 500 bin Euro daha düşük.