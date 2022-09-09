Galatasaray'dan dev hazırlık!

Transferde çok hareketli bir dönem geçiren Galatasaray'dan taraftarı mutlu edecek bir hamle geldi.



Yaz transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da önümüzdeki günlerde toplu bir imza töreni gerçekleştirme kararı alındı.



STATTA 40 BİN KİŞİYLE İMZA!



Sarı-kırmızılı kulüp yeni transferlerin hepsine ilk önce Galatasaray Adası'nda görkemli törenle imza attırmayı planlasa da sonrasında taraftarın isteği nedeniyle imza töreninin statta yapılması kararı alındı.



Dursun Özbek yönetimi, 40 bin kişilik dev bir organizasyon düşünüyor...





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