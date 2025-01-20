Galatasaray'dan dev hamle: Marco Asensio

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Dries Mertens yerine bu bölgeye yine yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi.
Ligue 1 ekiplerinden PSG'de görev alan Marco Asensio için düğmeye basıldı.
KADRO PLANLAMASINDA YOKTU...
2023-2024 sezonunda Real Madrid'den vedasız bir şekilde Paris ekibinin yolunu tutan İspanyol oyuncu hem kanat hem de on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Gelen haberlere göre Asensio'nun durumu ve maliyeti konusunda Başkent ekibi ile masaya oturulacak.
GELECEK SEZON DÜŞÜNÜLMÜYOR
PSG ile 1.5 yıllık kontratı kalan Asensio'nun, gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayacağı öne sürülmüştü. Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi de deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Asensio, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Ligue 1 ekiplerinden PSG'de görev alan Marco Asensio için düğmeye basıldı.
KADRO PLANLAMASINDA YOKTU...
2023-2024 sezonunda Real Madrid'den vedasız bir şekilde Paris ekibinin yolunu tutan İspanyol oyuncu hem kanat hem de on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Gelen haberlere göre Asensio'nun durumu ve maliyeti konusunda Başkent ekibi ile masaya oturulacak.
GELECEK SEZON DÜŞÜNÜLMÜYOR
PSG ile 1.5 yıllık kontratı kalan Asensio'nun, gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayacağı öne sürülmüştü. Bu doğrultuda Galatasaray Yönetimi de deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Asensio, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.