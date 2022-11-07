Galatasaray'dan dev Beşiktaş derbisi primi!

Derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da futbolcuların alacağı prim de belli oldu. Aslan'ın yıldızlarının toplamda alacağı primin de 5 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan dev Beşiktaş derbisi primi!
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07 Kasım 2022 08:41
Ligdeki en kritik sınavlarından birinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Galatasaray'da, derbi öncesinde sahadan 3 puanla ayrılınması haline oyunculara prim dağıtılacağı belirtilmişti. Kara Kartal karşısında alınan galibiyetin ardından Sarı Kırmızılı futbolcuların alacağı prim de belli oldu.

5 MİLYON TL

Buna göre tüm takıma 250 bin Euro prim dağıtılacağı belirtildi. Bu doğrultuda Aslan'ın yıldızlarının toplamda alacağı primin de 5 milyon TL'ye ulaşmasının beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.  

 

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