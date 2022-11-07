Ligdeki en kritik sınavlarından birinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Galatasaray'da, derbi öncesinde sahadan 3 puanla ayrılınması haline oyunculara prim dağıtılacağı belirtilmişti. Kara Kartal karşısında alınan galibiyetin ardından Sarı Kırmızılı futbolcuların alacağı prim de belli oldu.



5 MİLYON TL



Buna göre tüm takıma 250 bin Euro prim dağıtılacağı belirtildi. Bu doğrultuda Aslan'ın yıldızlarının toplamda alacağı primin de 5 milyon TL'ye ulaşmasının beklendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.







