Galatasaray'dan derbide forma kararı!

Galatasaray, Beşiktaş derbisine Cumhuriyet'in 100. yılı için özel hazırlanan formayla çıkacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan derbide forma kararı!
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21 Ekim 2023 17:28
Galatasaray, Beşiktaş derbisine kısa süre kala önemli bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta Cumhuriyet'in 100. yılı için özel hazırlanan formayla sahaya çıkacağını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan, yeni sezon 3. formamızla sahadayız!"

Galatasaray'ın derbide giyeceği forma


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