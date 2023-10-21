Galatasaray'dan derbide forma kararı!

Galatasaray, Beşiktaş derbisine kısa süre kala önemli bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta Cumhuriyet'in 100. yılı için özel hazırlanan formayla sahaya çıkacağını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan, yeni sezon 3. formamızla sahadayız!"
Galatasaray'ın derbide giyeceği forma
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta Cumhuriyet'in 100. yılı için özel hazırlanan formayla sahaya çıkacağını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan, yeni sezon 3. formamızla sahadayız!"
Galatasaray'ın derbide giyeceği forma