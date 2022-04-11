Galatasaray'dan derbi sonrası gönderme

Galatasaray Nef, 76-70 kazanılan Fenerbahçe Beko maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi sonrası gönderme
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11 Nisan 2022 23:03
Galatasaray Nef, deplasmandaki 76-70'lik Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü.

Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kanarya ve susma emojileri de kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:


 

FENERBAHÇE DE ASLAN KULLANMIŞTI

Fenerbahçe de futbol derbisindeki 2-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir aslanlı paylaşım yapmış ve 'Bir Aslan miyav dedi' ifadelerini kullanmıştı.

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