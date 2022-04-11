Galatasaray'dan derbi sonrası gönderme

Galatasaray Nef'ten, Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası paylaşım https://t.co/4pnmIdQLbS



— Sporx (@sporx) April 11, 2022

Galatasaray Nef, deplasmandaki 76-70'lik Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü.Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kanarya ve susma emojileri de kullanıldı.Fenerbahçe de futbol derbisindeki 2-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir aslanlı paylaşım yapmış ve 'Bir Aslan miyav dedi' ifadelerini kullanmıştı.