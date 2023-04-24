Galatasaray'dan derbi öncesi flaş karar!

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi çarşamba günü taraftara açık antrenman yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi öncesi flaş karar!
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24 Nisan 2023 20:21
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, derbi için yeni bir karar aldı.

Lig Radyo'nun haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş derbisi öncesi 26 Nisan Çarşamba günü Nef Stadyumu'nda taraftara açık antrenman yapacak.

Galatasaraylı taraftarların, derbi öncesi yapılacak bu açık antrenmana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Galatasaray, daha önce de deplasmandaki derbiler öncesi benzer uygulamalara imza atmıştı.

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