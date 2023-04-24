Galatasaray'dan derbi öncesi flaş karar!

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, derbi için yeni bir karar aldı.



Lig Radyo'nun haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş derbisi öncesi 26 Nisan Çarşamba günü Nef Stadyumu'nda taraftara açık antrenman yapacak.



Galatasaraylı taraftarların, derbi öncesi yapılacak bu açık antrenmana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



Galatasaray, daha önce de deplasmandaki derbiler öncesi benzer uygulamalara imza atmıştı.





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