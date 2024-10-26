Galatasaray'dan derbi için prim sözü!

Galatasaraylı yöneticiler, Florya'ya moral ziyaretinde bulunacak ve oyunculara Beşiktaş derbisi için prim sözü verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan derbi için prim sözü!
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26 Ekim 2024 11:46
Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesi sarı kırmızılı takımdan flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş maçında hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Florya'ya moral ziyaretinde bulunacak ve oyunculara Beşiktaş derbisi için prim sözü verecek.

55 MİLYON TL PRİM

Sabah'ta yer alan habere göre; bu rakamın 55 milyon TL seviyelerinde olması bekleniyor.

Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetine 1 buçuk milyon Euro (55.6 milyon TL) prim veren yönetimin, aynı rakamı bu maç için de vermesi bekleniyor. 

 
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