Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek istiyor...



Sezon başında Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve İsviçreli forvet Haris Seferovic'i kadrosuna katan Cimbom golcülerden istenilen katkıyı henüz alamadı. Aslan'ın golcü transferi takımdan gidecek bir isme bağlı...



DEVRE ARASINDA HAMLE



Galatasaray devre arasında Bafetimbi Gomis ya da Haris Seferovic'ten biriyle yollarını ayırırsa Deniz Undav'ı renklerine katacak. Bu yılın başında Belçika ekibi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde aradığını bulamadı. Devre arasında ise başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu bu sezon sadece85 dakika görev alırken 1 gole imza attı. Fazla süre almak isteyen Deniz Undav'ın Galatasaray'ın teklifine sıcak bakması bekleniyor.



33 MAÇTA 25 GOLE İMZA ATTI



Kariyerinde 237 maça çıkan Deniz, 116 gol atarken 53 kez de asist yaptı. Deniz Undav'ın hem Alman hem de Türk pasaportu bulunuyor. Geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Royale Union Saint Gilloise'de de başarılı bir performans sergileyen Deniz Undav 33 maçta 25 gole imza atarak Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.



TAM BİR GOL MAKİNESİ



Galatasaray'ın renklerine katmak istediği Deniz Undav tam bir gol makinesi... Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.











