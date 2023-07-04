Galatasaray'dan De Gea yoklaması

Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de temas kurduğu İspanyol kaleci De Ga için nabız yokladığı ortaya çıktı. 32 yaşındaki eldivenin menajeriyle tamsa geçen Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticileri, yıllık maaş şartları hakkıında bilgi aldı.
Fenerbahçe'nin senelik 5 milyon euro maaş önerdiği ileri sürülmüştü. Sarı kırmızılıların bu bedelle birlikte bonusların da yer aldığı bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
MANU, ONANA'YI İSTİYOR
Manchester United, sözleşmesi sona eren De Gea'yla yola devam etmek istemiyor. İngiliz devinin Inter'in kalecisi Onana'ya yakın olduğu öğrenildi.
12 YILDA 8 KUPA KAZANDI
De Gea, 2011'de Atletico Madrid'den Manchester United'a 25 milyon euro'ya transfer oldu ve 12 yıl İngiliz devnin formasını giydi.
Manchester United'da 545 maça çıkan De Gea, bunların 190'ında kalesini gole kapattı.
İspanyol eldiven, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'da 8 kupa kazandı.
Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de temas kurduğu İspanyol kaleci De Ga için nabız yokladığı ortaya çıktı. 32 yaşındaki eldivenin menajeriyle tamsa geçen Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticileri, yıllık maaş şartları hakkıında bilgi aldı.
Fenerbahçe'nin senelik 5 milyon euro maaş önerdiği ileri sürülmüştü. Sarı kırmızılıların bu bedelle birlikte bonusların da yer aldığı bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
MANU, ONANA'YI İSTİYOR
Manchester United, sözleşmesi sona eren De Gea'yla yola devam etmek istemiyor. İngiliz devinin Inter'in kalecisi Onana'ya yakın olduğu öğrenildi.
12 YILDA 8 KUPA KAZANDI
De Gea, 2011'de Atletico Madrid'den Manchester United'a 25 milyon euro'ya transfer oldu ve 12 yıl İngiliz devnin formasını giydi.
Manchester United'da 545 maça çıkan De Gea, bunların 190'ında kalesini gole kapattı.
İspanyol eldiven, 12 yıl formasını giydiği Manchester United'da 8 kupa kazandı.