Galatasaray'dan de Arrascaeta hamlesi

Galatasaray, yaşı dolayısıyla Dries Mertens'in sezon sonuna kadar üst düzey performans veremeyeceğini düşünüyor. Sarı-kırmızılı ekip on numaraya transfer yapmak istiyor.
A Spor'un haberine göre; çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı on numara Giorgian de Arrascaeta'yı listesine aldı.
Cimbom, bu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncunun Avrupa'ya gelmemesi nedeniyle transfer için Muslera ve Torreira kozu kullanılacak. Tecrübeli on numaranın milli takımdan arkadaşları olan sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları ikna için devreye girecek.
Arrascaeta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Uruguaylı yıldızın sözleşmesi 2026 yılının aralık ayında sona erecek. Bu sezon 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 7 gol ve 9 asist yaptı.
A Spor'un haberine göre; çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı on numara Giorgian de Arrascaeta'yı listesine aldı.
Cimbom, bu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncunun Avrupa'ya gelmemesi nedeniyle transfer için Muslera ve Torreira kozu kullanılacak. Tecrübeli on numaranın milli takımdan arkadaşları olan sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları ikna için devreye girecek.
Arrascaeta'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Uruguaylı yıldızın sözleşmesi 2026 yılının aralık ayında sona erecek. Bu sezon 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu mücadelelerde 7 gol ve 9 asist yaptı.