Galatasaray'dan Davide Santon'a 3 yıllık teklif

Galatasaray'ın sağ bek pozisyonu için Romalı Davide Santon'a 3 yıllık teklif yaptığı ileri sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Davide Santon'a 3 yıllık teklif
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05 Temmuz 2021 23:34
Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın kapısından dönen Romalı sağ bek Davide Santon için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

İtalyan basınının haberine göre Roma'nın sağ bek oyuncularından 30 yaşındaki Davide Santon'un Galatasaray tarafından yakın takipte olduğu belirtildi. Geçen yıl Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Davide Santon'un Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ve sarı kırmızılı takımın İtalyan oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifine hazır olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'ın Santon'un alternatifi olarak ise Udinese'den Jens Stryger Larsen'i listesine aldığı da ifade ediliyor.

Geçen sezon Serie A'da 10 maça çıkıp 1 asist yapan Davide Santon'un adı yakın zamanda Fenerbahçe ile de anılmıştı.



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