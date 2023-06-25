Galatasaray'dan çılgın hamle; Paulo Dybala

Kiralık olarak başarılı bir sezon geçiren Mauro Icardi ve Leandro Paredes'i renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, hiç kimsenin beklemediği dünyaca ünlü bir yıldıza kanca atarak taraftarını heyecana boğdu.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan çılgın hamle; Paulo Dybala
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25 Haziran 2023 12:09
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefiyle önemli temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Icardi ve Paredes konusunda bunlar yaşanırken gündeme sürpriz bir isim daha girdi.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İSİM...

Geçtiğimiz sezonu Roma'da geçiren Paulo Dybala'nın Galatasaray tarafından istendiği iddia edildi. İlk aşamada imkansız gibi görülen bu transferle ilgili çarpıcı bir detay var.

Arjantinli yıldızın Roma ile imzaladığı sözleşmeden oyuncunun yurt dışından bir takıma transfer olması halinde 12 milyon Euro karşılığında serbest kalma hakkı bulunuyor.

Devre arasında Zanniolo'yu 15 milyon Euro'ya kadrosuna katan Galatasaray'ın Dybala'nın Türkiye'de oynamaya ikna olması halinde bu rakamı ödeyebileceği belirtiliyor. 

 
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