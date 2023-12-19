Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Yüksek potansiyelli genç oyuncuları transfer etmeyi planlayan Galatasaray, Belçika ekibi Standard Liege'de kariyerine devam eden Cihan Çanak'ı listesine aldı. Aslan, oyuncunun sözleşme şartlarını da araştırmaya başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!
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19 Aralık 2023 09:34
Nokta atışı transferler yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'ın, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ı listesine aldığı öğrenildi.

18 yaşındaki futbolcunun maçlarını izleyen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, sözleşme şartlarıyla ilgili araştırmalar yaptığı belirtildi.

10 numara dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Çanak'ın kulübüyle kontratı 2026'da bitecek. Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan Çanak, bu sezon 16 karşılaşmada şans buldu ve 2 asist üretti.

S.Liege'de parlayan bir isim olan Cihan Çanak, Belçika ekibinde toplam 60 maça çıkarken 1 gol, 6 asiste imza attı. Belçika'nın altyaş kategorilerinde oynasa da Türkiye U21 Takımı'nı seçen Çanak, Süper Ligi de yakından takip ediyor. 

 
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