Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi!

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, iki hamle daha yaptı.
Sarı-kırmızılı kurmaylar iki yabancı oyuncuyla anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın bu transferleri çok kısa süre içerisinde açıklayacağı öğrenildi.
Bu takviyelerden birinin orta sahaya diğerinin ise sağ beke yapılaceğı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kurmaylar iki yabancı oyuncuyla anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın bu transferleri çok kısa süre içerisinde açıklayacağı öğrenildi.
Bu takviyelerden birinin orta sahaya diğerinin ise sağ beke yapılaceğı belirtildi.
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