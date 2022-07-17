Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi!

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, iki hamle daha yaptı.



Sarı-kırmızılı kurmaylar iki yabancı oyuncuyla anlaşma sağladı.



Galatasaray'ın bu transferleri çok kısa süre içerisinde açıklayacağı öğrenildi.



Bu takviyelerden birinin orta sahaya diğerinin ise sağ beke yapılaceğı belirtildi.





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