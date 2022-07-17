Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi!

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdiği dönemde iki hamlede birden bulundu. Sarı-kırmızılıların iki yabancı oyuncuyla transfer konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan çifte transfer hamlesi!
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17 Temmuz 2022 10:25
Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, iki hamle daha yaptı.

Sarı-kırmızılı kurmaylar iki yabancı oyuncuyla anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın bu transferleri çok kısa süre içerisinde açıklayacağı öğrenildi.

Bu takviyelerden birinin orta sahaya diğerinin ise sağ beke yapılaceğı belirtildi.

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