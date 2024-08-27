Galatasaray'dan çifte hamle!

Transferde sessizliğini bozmaya hazırlanan Galatasaray'da, Young Boys maçı sonrasında hareket yaşanacak.
Tüm hesaplarını tur üzerine yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak sol bek takviyesini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Monaco forması giyen İsmail Jakobs ile görüşen Galatasaray, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla bitirmeyi planlıyor.
25 yaşındaki Senegalli oyuncunun Köhn ile rotasyona girmesi hedefleniyor.
Kanat transferinde ise durum Zaha'ya göre şekillenecek. Olası ayrılığında ilk aday Jhon Arias. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanatla temaslar devam ediyor.
Tüm hesaplarını tur üzerine yapan sarı-kırmızılılar, ilk olarak sol bek takviyesini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Monaco forması giyen İsmail Jakobs ile görüşen Galatasaray, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla bitirmeyi planlıyor.
25 yaşındaki Senegalli oyuncunun Köhn ile rotasyona girmesi hedefleniyor.
Kanat transferinde ise durum Zaha'ya göre şekillenecek. Olası ayrılığında ilk aday Jhon Arias. Fluminense forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanatla temaslar devam ediyor.