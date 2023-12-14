Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Devleri solladı ama olmadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi macerası Danimarka'da sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti ve A Grubu'nu üçünüc sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.
EN SON BARCELONA İLE...
Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın 2 numaralı kupasındaki maçlarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Cim Bom 142 gol atarken, kalesinde ise 113 gol gördü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2021-2022 sezonunda mücadele etti.
O sezon Play Off'lardan gruplara kalan Galatasaray; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile birlikte yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. O sezon direkt son 16 turuna kalan Aslan, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti. İlk maçta Camp Nou'da 0-0 berabere kalan Cim Bom, İstanbul'da öne geçmesine rağmen rakibine 2-1'lik skorla yenildi ve elendi.
23 YIL ÖNCE KUPAYI ALDI
Galatasaray, eski adıyla UEFA Kupası'nı 17 Mayıs 2000 tarihinde Parken Stadyumu'nda oynanan finalde İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltılarla devirerek kazanmıştı.
POZİSYON BULMADA DEVLERİ SOLLADI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla altıpasa giren takım oldu. Maç başına 36.3 kez altıpasa giren Sarı-Kırmızılılar, 33.2 ortalamalı Manchester City, 32.8 ortalamalı Barcelona, 32 ortalamalı PSG ve Feyenoord ile 31.3 ortalaması olan Bayern Münih ile Napoli'yi geride bıraktı. Ancak bu ataklar golle sonuçlanmayınca, Devler Ligi'ne veda etmek zorunda kaldı.
EN SON BARCELONA İLE...
Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın 2 numaralı kupasındaki maçlarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Cim Bom 142 gol atarken, kalesinde ise 113 gol gördü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2021-2022 sezonunda mücadele etti.
O sezon Play Off'lardan gruplara kalan Galatasaray; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile birlikte yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. O sezon direkt son 16 turuna kalan Aslan, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti. İlk maçta Camp Nou'da 0-0 berabere kalan Cim Bom, İstanbul'da öne geçmesine rağmen rakibine 2-1'lik skorla yenildi ve elendi.
23 YIL ÖNCE KUPAYI ALDI
Galatasaray, eski adıyla UEFA Kupası'nı 17 Mayıs 2000 tarihinde Parken Stadyumu'nda oynanan finalde İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltılarla devirerek kazanmıştı.
POZİSYON BULMADA DEVLERİ SOLLADI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla altıpasa giren takım oldu. Maç başına 36.3 kez altıpasa giren Sarı-Kırmızılılar, 33.2 ortalamalı Manchester City, 32.8 ortalamalı Barcelona, 32 ortalamalı PSG ve Feyenoord ile 31.3 ortalaması olan Bayern Münih ile Napoli'yi geride bıraktı. Ancak bu ataklar golle sonuçlanmayınca, Devler Ligi'ne veda etmek zorunda kaldı.