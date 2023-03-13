Galatasaray'dan büyük başarı: Avrupa'da eşi benzeri yok

14 maçtır kazanan Galatasaray, Avrupa'da bu sezonun en uzun galibiyet serisini elinde bulunduruyor. Ayrıca 17 maçtır tüm kulvarlarda bileği bükülmeyen Aslan, bu alanda da Avrupa'daki tüm takımları geride bıraktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan büyük başarı: Avrupa'da eşi benzeri yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2023 08:38
Bu sezon adım adım şampiyonluğa giden ve durdurulamayan Galatasaray, önceki gün tarihi bir rekorun altına imza attı.

Kasımpaşa karşısında sahadan 1-0'lık zaferle ayrılan Aslan, üst üste 14. maçını kazandı. Cim Bom böylece Süper Lig tarihinde üst üste en çok kazanan takım unvanını Beşiktaş'ın elinden aldı. Bundan önceki seri 1959- 1960 sezonunda 13 maç kazanan Beşiktaş'a aitti.

Bu arada Cim Bom, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da rekorları kırdı. Ligde 14 maçlık galibiyet serisi bulunan Sarı- Kırmızılılar, bu alanda bu sezon Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Ondan iyisi yok

Yani tüm kıtada Aslan'dan fazla maç kazanan takım yok...

Ayrıca tüm kulvarlar baz alındığında Okan Buruk'un öğrencileri, 17 maçtır tek bir yenilgi yüzü bile görmedi. Yine Avrupa baz alındığında yenilmezlik serisi konusunda Galatasaray'dan iyisi yok. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery