Galatasaray'dan Bursa'ya transfer!

ANLAŞMA TAMAM

TAKVİYELER SÜRECEK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor ikinci etap kamp çalışmaları için bulunduğu Kartepe'de çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan mavi siyahlılarda diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Küheylan, iki yeni isimle daha anlaşmaya vardı.Küheylan, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon sarı kırmızılı ekiple Elit U19 Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan 19 yaşındaki sağ bek Yusuf Erdem Gümüş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Mavi siyahlılar ayrıca Eyüpspor'dan 21 yaşındaki stoper Muhammet Yeşil'i 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon 2. Lig takımlarından Kırklarelispor'da forma giyen Yeşil, 25 maçta ter döktü.Bursa Olay'da yer alan habere göre; Yusuf Erdem Gümüş ve Eyüp Muhammet Yeşil ile birlikte daha önce kadrosuna Mustafa Diler, Kadir Turhan, Onur Karabak ve Tugay Adamcıl'ı katan Karacabey Belediyespor 3 veya 4 oyuncu daha alarak transferleri tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Mavi siyahlılar Kartepe kampında çarşamba günü Kartal Bulvarspor, 30 Temmuz Cumartesi günü ise Darıca Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapacak.