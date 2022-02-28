Galatasaray'dan Bülent Korkmaz tepkisi!

Galatasaray eski genel sekreteri Köksal Ünlü, kariyerine Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olarak devam eden Galatasaray'ın efsane ismi Bülent Korkmaz ile ilgili açıklama yaptı.



Köksal Ünlü, sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından Bülent Korkmaz'ın doğum gününün kutlanmasının bizzat önüne geçtiğini açıkladı.



Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklama yapan Köksal Ünlü "Beynimin etini yemişlerdi "niye doğumgününü kutlamıyorsunuz" diye... Çok insanı karşıma almak pahasına niye direndiğim anlaşılmıştır sanırım." ifadelerini kullandı.





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