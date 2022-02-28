Galatasaray'dan Bülent Korkmaz tepkisi!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile ilgili sarı-kırmızılı takımın eski yöneticinden flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Bülent Korkmaz tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 00:23
Galatasaray eski genel sekreteri Köksal Ünlü, kariyerine Çaykur Rizespor'un teknik direktörü olarak devam eden Galatasaray'ın efsane ismi Bülent Korkmaz ile ilgili açıklama yaptı.

Köksal Ünlü, sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından Bülent Korkmaz'ın doğum gününün kutlanmasının bizzat önüne geçtiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklama yapan Köksal Ünlü "Beynimin etini yemişlerdi "niye doğumgününü kutlamıyorsunuz" diye... Çok insanı karşıma almak pahasına niye direndiğim anlaşılmıştır sanırım." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.