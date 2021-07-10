2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'ü renklerine bağladı.
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray Spor Kulübü'nden transfer ettiğimiz 2000 doğumlu, kanat oyuncusu Recep Gül ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık."
21 yaşındaki Recep Gül geçen sezon Şanlıurfaspor'da forma giymişti.
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray Spor Kulübü'nden transfer ettiğimiz 2000 doğumlu, kanat oyuncusu Recep Gül ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık."
21 yaşındaki Recep Gül geçen sezon Şanlıurfaspor'da forma giymişti.