Galatasaray'dan Bucaspor'a gitti

Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'ü transfer ettiğini duyurdu

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Bucaspor'a gitti
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10 Temmuz 2021 14:15
2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'ü renklerine bağladı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü'nden transfer ettiğimiz 2000 doğumlu, kanat oyuncusu Recep Gül ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık."

21 yaşındaki Recep Gül geçen sezon Şanlıurfaspor'da forma giymişti.




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