Galatasaray'dan bu sezonun en erken golü!

Galatasaray, Göztepe maçında 3. dakikada bulduğu gol bu sezonun en erken golü oldu.
Karşılaşmanın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Victor Nellson, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.
Bu sezon daha önce 5. dakikada Çaykur Rizespor karşısında golü bulunan Galatasaray, sezonun erken golünü Göztepe karşısında buldu.
Karşılaşmanın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Victor Nellson, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.
Bu sezon daha önce 5. dakikada Çaykur Rizespor karşısında golü bulunan Galatasaray, sezonun erken golünü Göztepe karşısında buldu.