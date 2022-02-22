Galatasaray'dan bu sezonun en erken golü!

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta Nelsson'un 3. dakikada kaydettiği gol, bu sezon sarı-kırmızılı takımın attığı en erken gol oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan bu sezonun en erken golü!
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22 Şubat 2022 01:03
Galatasaray, Göztepe maçında 3. dakikada bulduğu gol bu sezonun en erken golü oldu.

Karşılaşmanın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Victor Nellson, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Bu sezon daha önce 5. dakikada Çaykur Rizespor karşısında golü bulunan Galatasaray, sezonun erken golünü Göztepe karşısında buldu.

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