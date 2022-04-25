Galatasaray'dan bu sezon bir ilk!

Galatasaray, ligin 34. haftasını Altay karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle kayıpsız geçerken, bu sezon bir ilki yaşadı.



Ligin 33. haftasında da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla geçen sarı-kırmızılılar, böylece bu sezon ilk kez üst üste iki maçı gol yemeden tamamlamış oldu.



Bu sezon savunmada büyük bir sıkıntı yaşayan ve ilk 32 haftada 47 gol yiyen Galatasaray, son iki lig maçında kalesini gole kapatarak bir nebze olsun bu konuda sorunlarına çözüm bulmuş oldu.





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