Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılıyor! İşte yeni takımı

Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle kadrosuna katmaya yakın.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılıyor! İşte yeni takımı
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20 Ağustos 2023 17:57
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 18:28
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oluyor.

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

BONSERVİSİYLE KADROSUNA KATACAK

Başkent temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla kısa süre içinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

ANKARA'YA GİTMİŞTİ

Galatasaray ile her konuda anlaşan Süper Lig ekibi, oyuncuyu Ankara'ya davet etmişti.

Başkent'te sözleşme görüşmelerini sürdüren taraflar transferi imza aşamasına getirdi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VAR

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var.

Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'ın ayrılığı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımda tutunamayan Morutan, geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralaık olarak geçirmişti.

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 

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