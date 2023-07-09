Galatasaray'dan Boey planı: "1 sezon daha kal"

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdaki yıldızları elinde tutmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılarda ilk hedef Sacha Boey'in takımda kalması.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Boey planı: '1 sezon daha kal'
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09 Temmuz 2023 10:32
Avrupa kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği ancak Galatasaray'ın şimdilik satmak istemediği Sacha Boey konusunda yeni bir adım atılıyor.

"1 SEZON DAHA KAL"

Sarı-Kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki Fransız sağ beke yeni ve zamlı bir kontrat önererek, en azından 1 sezon daha kulüpte kalmasını garanti altına almayı hedefliyor. Hayalinin İngiltere'de oynamak olduğunu açıklayan Boey'in de zamlı kontrata sıcak baktığı öğrenildi.

"DEĞERİNİ KATLAR"

Galatasaray Yönetimi, Boey'nin Avrupa kupası maçlarında değerini katlayacağını ve sezon sonunda daha yüksek fiyatlara satılabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 lig maçına çıkan Boey, bu maçlarda 1 gol 4 asist kaydetti.



 
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