Galatasaray'dan Boey için 25 milyonluk önlem

Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



22 yaşındaki sağ bekle görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, hem oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek hem de kontrata 25 milyon euro'luk bir çıkış maddesi ekleyecek.



Şu ana kadarki temasların olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Galatasaray, genç futbolcuyu Rennes'ten sadece 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.





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