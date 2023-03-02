Galatasaray'dan Boey için 25 milyonluk önlem

Galatasaray, yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Sacha Boey'in kontratına 25 milyon euro'luk çıkış maddesi koyacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan Boey için 25 milyonluk önlem
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02 Mart 2023 10:09
Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki sağ bekle görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, hem oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek hem de kontrata 25 milyon euro'luk bir çıkış maddesi ekleyecek.

Şu ana kadarki temasların olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Galatasaray, genç futbolcuyu Rennes'ten sadece 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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