Galatasaray'dan Beşiktaşlı depremzede Yağız'a destek!

Varlığın dünyaya bedel Yağız!



Nice şampiyonluklar, güneşli günler göreceksin… 🖤🤍 https://t.co/jmDHcZeAZb



— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2023

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, toplam 10 ilde can kaybına sebep oldu. Tüm Türkiye yaralarını sarmak için bölgeye hareket ederken, depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı.Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 4 yaşındaki oğlu arama kurtarma ekipleri tarafından tespit edilerek, çıkarılma çalışmaları başladı. Ekipler, enkazdan sağ olarak çıkarılan minik Yağız'a tuttuğu takım ile moral verdi. Beşiktaşlı olduğu kaydedilen 4 yaşındaki Yağız'a "En büyük Beşiktaş" denildi.Beşiktaş, haber videosunu sosyal medyadan paylaşarak minik taraftarına destek oldu. Yapılan paylaşımda "Yağız 105 saat sonra enkazdan çıkartıldı. En büyük sensin Yağız, sen çok güçlüsün, iyileşeceksin..." ifadeleri kullanıldı.Galatasaray ise Beşiktaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Varlığın dünyaya bedel Yağız! Nice şampiyonluklar, güneşli günler göreceksin…" dedi ve notun sonuna siyah-beyaz iki kalp ekledi.