Galatasaray'dan Beşiktaşlı depremzede Yağız'a destek!

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi vurdu. Enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Beşiktaşlı Yağız'a Galatasaray'dan destek geldi.

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Galatasaray'dan Beşiktaşlı depremzede Yağız'a destek!
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10 Şubat 2023 18:46
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, toplam 10 ilde can kaybına sebep oldu. Tüm Türkiye yaralarını sarmak için bölgeye hareket ederken, depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı.

Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 4 yaşındaki oğlu arama kurtarma ekipleri tarafından tespit edilerek, çıkarılma çalışmaları başladı. Ekipler, enkazdan sağ olarak çıkarılan minik Yağız'a tuttuğu takım ile moral verdi. Beşiktaşlı olduğu kaydedilen 4 yaşındaki Yağız'a "En büyük Beşiktaş" denildi.

Beşiktaş: "En büyük sensin Yağız, sen çok güçlüsün"

Beşiktaş, haber videosunu sosyal medyadan paylaşarak minik taraftarına destek oldu. Yapılan paylaşımda "Yağız 105 saat sonra enkazdan çıkartıldı. En büyük sensin Yağız, sen çok güçlüsün, iyileşeceksin..." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray: "Nice şampiyonluklar, güneşli günler göreceksin"

Galatasaray ise Beşiktaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Varlığın dünyaya bedel Yağız! Nice şampiyonluklar, güneşli günler göreceksin…" dedi ve notun sonuna siyah-beyaz iki kalp ekledi.

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