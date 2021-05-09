Galatasaray'dan Beşiktaş'a Ganyan ve at göndermesi

Beşiktaş'ı sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray'da maç sonunda siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında ikili diyalog yaşandı.

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Galatasaray'dan Beşiktaş'a Ganyan ve at göndermesi
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08 Mayıs 2021 23:59
3-1 Galatasaray üstünlüğü ile sona eren derbinin ardından soyunma odası koridorlarında olay bir söz dalaşı yaşandı.

Beyaz TV'nin iddiasına göre Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a bir dönem çok fazla at yarışı oynayarak gündeme gelmesine gönderme yaparak, "Haydi Ganyan bayiye" diye seslendi. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ın "Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler" kelimelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan Galatasaray'ın maç sonu sosyal medya paylaşımında da At figürü dikkat çekti.

Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın uzun yıllardır at yetiştiriciliği ve at yarışlarına ilgisi bulunuyor.





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