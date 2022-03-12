Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt
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12 Mart 2022 14:48
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Derbi hava şartları el verirse oynanacak" sözlerine Galatasaray Kulübü'nden yanıt geldi.

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada "Beşiktaş maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar, geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin "Eğer zeminin bozulmasından endişeleri varsa, derbiyi bizim stadımızda ya da Olimpiyat'ta oynayabiliriz. İsterlerse Barcelona maçını bizim statta oynasınlar" sözlerine de yanıt veren Nihat Kırmızı "Kar, NEF Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone'a da yağıyor. Yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formdaki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." açıklamasını yaptı.



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