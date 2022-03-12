Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt

"Kar, NEF Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone'a da yağıyor. Yine de Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formdaki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "" sözlerine Galatasaray Kulübü'nden yanıt geldi.Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a mesaj gönderdi.Nihat Kırmızı yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.Ahmet Nur Çebi'nin" sözlerine de yanıt veren Nihat Kırmızı