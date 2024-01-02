Galatasaray'dan Berkay Yılmaz için teklif!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, 18 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz için Freiburg'a resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Berkay Yılmaz için teklif!
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02 Ocak 2024 16:31
Leipzig'ten yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Angelino'dan beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, yeni sol bek transferi için harekete geçti.

GALATASARAY'DAN RESMİ TEKLİF

Sarı-kırmızılı takım, Freiburg forması giyen ve bir süredir transfer gündeminde yer alan Berkay Yılmaz için resmi adım attı. Galatasaray, 18 yaşındaki genç futbolcu için Freiburg'a resmi teklif sundu. Freiburg, Galatasaray'dan gelen bu transfer teklifine henüz yanıt vermedi.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Okan Buruk'un da görüşme gerçekleştirdiği 18 yaşındaki Berkay Yılmaz, tarafların anlaşması durumunda Galatasaray'a imza atmaya sıcak bakıyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 250 bin euro olarak gösterilen Berkay Yılmaz'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Freiburg II takımında bu sezon 6 maçta sahaya çıkan Berkay Yılmaz, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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