Galatasaray'dan Bayern Münih maçı sonrası Adana'da idman

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele sonrasında ise cumartesi günü Hatayspor'la karşılaşacak olan Galatasaray yoğun fikstür nedeniyle planını belirledi.
Hatay yaşanan deprem felaketi sonrasında iç saha maçlarını Mersin'de oynama kararı almıştı. Cim Bom da Avrupa maçı sonrası son idmanını Adana'da yapacak, ardından Mersin'e geçerek mücadeleyi bekleyecek.
Maçların oynanacağı iki kent arasındaki ısı farkı bu kararda etken. Zira maç günleri Münih'te sıcaklık 2, Mersin'de 22 derece olacak.
Hatay yaşanan deprem felaketi sonrasında iç saha maçlarını Mersin'de oynama kararı almıştı. Cim Bom da Avrupa maçı sonrası son idmanını Adana'da yapacak, ardından Mersin'e geçerek mücadeleyi bekleyecek.
Maçların oynanacağı iki kent arasındaki ısı farkı bu kararda etken. Zira maç günleri Münih'te sıcaklık 2, Mersin'de 22 derece olacak.