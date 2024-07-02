Galatasaray'dan Batshuayi'ye özel tişört!

Galatasaray, Michy Batshuayi için 599 TL fiyattan özel tişört satışa çıkardı.

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Galatasaray'dan Batshuayi'ye özel tişört!
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02 Temmuz 2024 16:41
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı takım, yeni transferi için özel bir tişörtü satışa çıkardı.

Yapılan açıklamada, "Michy Batshuayi, Türkiye'nin en büyüğünde; T-Shirt'ü GSStore'da!" ifadeleri kullanıldı.

Tişörtü satın almak isteyen taraftarlar, mağazadan 599 TL'ye satın alabilecek. 



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