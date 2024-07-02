Galatasaray'dan Batshuayi'ye özel tişört!

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı takım, yeni transferi için özel bir tişörtü satışa çıkardı.
Yapılan açıklamada, "Michy Batshuayi, Türkiye'nin en büyüğünde; T-Shirt'ü GSStore'da!" ifadeleri kullanıldı.
Tişörtü satın almak isteyen taraftarlar, mağazadan 599 TL'ye satın alabilecek.
Sarı kırmızılı takım, yeni transferi için özel bir tişörtü satışa çıkardı.
Yapılan açıklamada, "Michy Batshuayi, Türkiye'nin en büyüğünde; T-Shirt'ü GSStore'da!" ifadeleri kullanıldı.
Tişörtü satın almak isteyen taraftarlar, mağazadan 599 TL'ye satın alabilecek.