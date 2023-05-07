Galatasaray'dan Başakşehir maçı için prim kararı!

Ligdeki son iki maçta yönetimin müjdelediği galibiyet primlerini kaçıran Galatasaraylı futbolculara, bir fırsat daha...Sarı-Kırmızılı yönetim, Başakşehir maçının galibiyet primini de 6 milyon Lira olarak belirledi.Bir yandan taraftar desteği, diğer taraftan yönetimin müjdesi, oyuncuların keyfini tamamen yerine getirmiş durumda.Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi ise 10 milyon Lira olarak belirlenmiş, ancak Vodafone Park'taki yenilgi tam anlamıyla camiada şok etkisi yaratmıştı.