Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a zam!

Transferde bombaları patlatan Galatasaray, yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda tutmaya çalışıyor.



Barış'ı 35 milyon Euro'ya NEOM'a satmayan sarıkırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon Euro'luk son teklifi de yeterli bulmadı ve kabul etmedi.



Şimdilik takımda kalan milli futbolcunun ismi Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirildi.

25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapılması bekleniyor.Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Barış Alper Yılmaz, 158 maçta Galatasaray forması ile sahaya çıktı.Bu süreçte A Milli Takım forması da giymeye başlayan oyuncu sarı-kırmızılılarda toplam 28 gol ve 22 asist ile takıma katkı yaptı.