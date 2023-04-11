Galatasaray'dan Barça'nın La Masia'sını geçecek proje!

Florya arazisini alan ve 62 dönüm üzerine yapılacak proje ile kulübe 10 milyar TL'lik bir para girişi sağlamaya planlayan Galatasaray yönetiminin ana hedeflerinden birisi de gelecek paranın 1 milyar liralık bölümünü alt yapı için kullanmak.Özbek böylece sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli alt yapılarından birisine sahip olmayı planlıyor.Alt yapıya tahsis edilecek bu fon sayesinde G.Saray'ın hedefi Barcelona'nın parmakla gösterilen La Masia'sını bile geçecek bir proje yapmak.