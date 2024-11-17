Galatasaray'dan Bakü'de transfer zirvesi!

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinde ilk sırada yer alan John Arias için ilk somut adım atılmak üzere...
Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Hatipoğlu, cumartesi günü Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan'da bir spor zirvesine katıldı. Bakü'deki etkinlik sonrası Hatipoğlu'nun Jhon Arias için Fluminense yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Brezilya ekibi de etkinliğe davet edilen kulüpler arasında yer alıyor.
ARIAS'IN RAKAMLARI
Galatasaray devre arasında Kolombiyalı kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arias'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilya ekibinde 190 maçta görev alan Arias, 42 gol atarken 42 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, 23 kez formasını giydiği Kolombiya Milli Takımı'nda 3 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden İbrahim Hatipoğlu, cumartesi günü Fatih Terim ile birlikte Azerbaycan'da bir spor zirvesine katıldı. Bakü'deki etkinlik sonrası Hatipoğlu'nun Jhon Arias için Fluminense yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Brezilya ekibi de etkinliğe davet edilen kulüpler arasında yer alıyor.
ARIAS'IN RAKAMLARI
Galatasaray devre arasında Kolombiyalı kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arias'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilya ekibinde 190 maçta görev alan Arias, 42 gol atarken 42 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, 23 kez formasını giydiği Kolombiya Milli Takımı'nda 3 kez gol sevinci yaşadı.