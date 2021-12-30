Gol yollarında yaşadığı kriz bir kez daha ayyuka çıkan Galatasaray'da, santrfor transferinin acil bir şekilde tamamlanması planlanıyor.



Çin'den ayrılıp kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı alan 30 yaşındaki Kongolu golcü Cedric Bakambu'ya daha önce iki kez teklif götüren Sarı-Kırmızılılar, yeni bir hamle daha yaptı. Menajerler vasıtasıyla iletişim kurulan 30 yaşındaki oyuncuya bir teklif daha götürüldüğü öğrenildi.



Birçok kulüpten teklif alan ve görüşmelerini sürdüren Bakambu'nun, Galatasaray'ın son önerisine nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu...



Sarı-Kırmızılılar, bu transferin 1 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz bitmesini hedefliyor. Bakambu'nun teklifi kabul etmemesi halinde, listedeki diğer golcüler için temaslar sıklaştırılacak.



Mustafa Muhammed kupaya gidiyor



Denizlispor maçında şık bir vuruşla gol atmasına rağmen, birçok gol fırsatını cömertçe harcayan Mustafa Muhammed, Afrika Kupası'nda yer almak için Mısır Milli Takımı'na katılacak.



Turnuvanın favorisi Mısır, finale kadar gitmesi halinde Muhammed en az 6 lig maçında forma giyemeyecek. Diagne'nin de sakatlığı sürdüğü için, Sarı-Kırmızılılar hücum bölgesine 1 veya 2 takviye yapmayı düşünüyor.



