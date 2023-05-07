Galatasaray'dan ayrıldı, ortalıktan kayboldu!

Galatasaray'dan Lille'e transfer olan genç yetenek Mustafa Kapı, Avrupa'da aradığını bulamamış ve Adana Demirspor ile anlaşarak Türkiye'ye geri dönmüştü.



ESKİ GALATASARAYLI MUSTAFA KAPI, ADANA DEMİRSPOR'DA KAYIPLARDA



Yetenekleri ile Galatasaray'da dikkatleri üzerine çeken ve akabinde ise sözleşme yenilemeyerek Avrupa'ya transfer olan Mustafa Kapı, Fransız ekibi Lille'de aradığını bulamadı ve tekrar Türkiye'ye döndü!



Esasen ise Avrupa'ya gidişi çok tartışılan Kapı, geri dönüşünden sonra da büyük pişmanlık yaşıyor...



VINCENZO MONTELLA ŞANS VERMİYOR



Lille Kulübü'ne giderken, çok doğru bir tercih yaptığını belirten Kapı, daha sonra ise Adana Demirspor'un projesine dahil olmuştu...



Lakin Süper Lig ekibinde de aradığını bulamayan Kapı, an itibarıyla U19 kategorisinde forma giyiyor!



Ne Lille'de ne de Adana Demirspor'da istediği süreleri bulamayan 20 yaşındaki orta saha, kariyer süreci itibarıyla çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve bir türlü kendini gösteremiyor...



Bu sezon özelinde sadece 2 tanesi A Takım ile olmak üzere 14 maça çıkan Kapı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



MUSTAFA KAPI, AVRUPA İÇİN GALATASARAY'DAN AYRILMIŞTI



Mustafa Kapı, Galatasaray'dan ayrılık sürecini, "Ben Avrupa'da düzenli olarak oynayıp, uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray'dan, kariyerime Avrupa'da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa'da futbol oynarım." sözleriyle açıklamıştı.



Lille transferinin kendisi açısından çok doğru bir karar olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:



"Lille'e transferim konusunda çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Fransa Ligue 1 ve kulübüm, genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp."





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