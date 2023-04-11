Galatasaray'dan ayrıldı, kendini buldu!

Galatasaray'dan devre arasında Hollanda ekibi PSV'ye transfer olan Patrick van Aanholt, parlamaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan ayrıldı, kendini buldu!
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11 Nisan 2023 11:26
Galatasaray'da forma şansı bulamayınca ayrılan Patrick van Aanholt, Hollanda'da kendini buldu.

PSV Eindhoven formasıyla sahaya çıktığı 13 karşılaşmada bir gol atan tecrübeli oyuncu 3 kez de asist yaparak dört gole doğrudan katkı verdi.

Teknik Direktör Ruud Van Nistelrooy'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 

 
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