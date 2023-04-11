Galatasaray'dan ayrıldı, kendini buldu!

Galatasaray'da forma şansı bulamayınca ayrılan Patrick van Aanholt, Hollanda'da kendini buldu.PSV Eindhoven formasıyla sahaya çıktığı 13 karşılaşmada bir gol atan tecrübeli oyuncu 3 kez de asist yaparak dört gole doğrudan katkı verdi.Teknik Direktör Ruud Van Nistelrooy'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.