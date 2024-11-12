Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt'un yeni takımı

Galatasaray ile sözleşmesi 4.5 ay önce biten 34 yaşındaki Patrick van Aanholt, Sparta Rotterdam ile resmi sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt'un yeni takımı
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12 Kasım 2024 15:25
Son güncelleme 12 Kasım 2024 15:28
Galatasaray ile sözleşmesi biten Patrick van Aanholt'un yeni takımı belli oldu.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Patrick van Aanholt, Hollanda ligi takımlarından Sparta Rotterdam ile resmi sözleşme imzaladı.

Sparta Rotterdam'dan yapılan açıklamada, sözleşmede bir yıllık opsiyon olduğu duyuruldu.

Teknik heyet sorumlusu Gerard Nijkamp, Patrick van Aanholt ile ilgili yaptığı açıklamada "Patrick kendini her yerde kanıtlamış ve uluslararası futbola damgasını vurmuş bir oyuncu. Onunla sözleşme imzalayarak oyuncu grubumuza kalite ve deneyim kattığımızı düşünüyoruz. Kendisini ağırlamaktan mutluluk duyuyor ve kulübümüzde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray'ın Crystal Palace'tan bonservissiz transfer ettiği Patrick van Aanholt, 62 resmi maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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