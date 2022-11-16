Galatasaray'dan Avrupa'da farklı zafer

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibini deplasmanda 81-70 yendi.



Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-19 üstün geçen sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına da 47-39 önde gitti. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, üçüncü çeyreğini 70-50 önde bitirdiği maçtan 81-70 galip ayrıldı.



Galatasaray Çağdaş Faktoring bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Slovakya ekibi ise dördüncü maçından da mağlup ayrıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ