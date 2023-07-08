Galatasaray'dan Aubameyang'a teklif

Galatasaray, Chelsea forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang'a teklifini sundu ve Gabonlu golcüden cevap beklemeye geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Aubameyang'a teklif
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08 Temmuz 2023 10:57
Bir yandan Mauro Icardi transferinin açıklanması için geri sayıma geçerken, diğer taraftan da takımın diğer golcüsünü belirlemeye çalışan Galatasaray, adaylardan Pierre Emerick Aubameyang ile görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TEKLİFİNİ SUNDU

Sarı-kırmızılılar, Chelsea ile yolları ayırma kararı alan 34 yaşındaki futbolcuya teklifini sundu. Galatasaray'ın kendisine teklifi sonrası Aubameyang'ın düşünmek için süre istediği öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN FAKTÖRÜ

Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtilen Aubameyang, bu görüşmelerden çıkacak sonuca göre, Galatasaray'a son cevabını iletecek.

GALATASARAY'IN TAHAMMÜLÜ YOK

Galatasaray cephesinin ise beklemeye tahammülü kalmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un da isteğiyle forvet transferini bir an önce noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, Aubameyang dışında da listedeki birçok isimle aynı anda temasları sürdürüyor. Galatasaray'da tek hedef, yeni golcüyü Avusturya kampına götürebilmek. Galatasaray'ın cumartesi başlayacak olan kampında ileri uçta oynayabilen tek isim Barış Alper Yılmaz olacak.

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