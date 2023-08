Arjantinli orta saha Leandro Paredes'in Roma'yı tercih etmesinin ardından Galatasaray , Avrupa'da özlenen başarılara imza atmak için 2 yıldız oyuncuya gözünü dikti.İspanyol basınına göre; Aslan, Atletico Madrid'de çok fazla şans bulamayan İspanyolve Arjantinliiçin ısrarcı. Bu oyuncularla orta sahasını güçlendirmek isteyen G.Saray'ın girişimlerinden söz eden İspanyol basını, şu bilgileri paylaştı:"Türk kulübü Galatasaray kadrosuna kaliteli oyuncular almak için La Liga'daki keşiflerine devam ediyor. G.Saray şimdi de gözünü Saul Niguez ve Rodrigo de Paul'e dikti. Galatasaray orta sahanın merkezinde kalite olmasını istiyor. Bu nedenle de iki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Saul Niguez bu anlamda Osmanlı kulübüne yaklaştı ancak tek başına değil. İspanyol oyuncunun ayrılığı çok zor olmasa da takımın demirbaşı olan Rodrigo de Paul'un gitmesi çok kolay değil. İki oyuncu için de satın alma seçenekli bir transfer opsiyonu düşünülüyor. Fakat İspanyol ekibi Atletico Madrid'in planları arasında böyle bir seçenek yok. Yine de teklifin miktarı durumu netleştirecek.Türk kulübünün planlarında olan Arjantinli yıldız, özellikle Atletico'nun satış planlarında olmayan biri. Çok yüksek bir teklif gelmedikçe göndermeyi düşünmüyorlar ama piyasa çok değişken. Son günlerde her an her şey olabilir. Önümüzdeki günlerin ne getireceğini bekleyip, görmemiz gerek. Şimdilik Atletico Madrid bu operasyonu bekletiyor. Çünkü Saul'un yerine orta sahaya bir oyuncu almak için araştırmalar yapıyor."