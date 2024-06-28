Galatasaray'dan Assignon için yeni görüşme

Sağ bek transferi için ilk sıraya Aaron Wan-Bissaka'yı yazan Galatasaray, listedeki diğer isimler için de temaslarına devam ediyor. Galatasaray, Lorenz Assignon için yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Assignon için yeni görüşme
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28 Haziran 2024 08:35
Galatasaray'da transfer için öncelik verilen bölgelerden biri olan sağ bek konusunda girişimler devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar sağ bek transferi için listesinin ilk sırasına Manchester United'dan Aaron Wan-Bissaka'yı koydu. Ancak Galatasaray, Bissaka'dan gelebilecek olumsuz bir yanıt durumunda da hazırlıklarını yapıyor ve listedeki diğer isimlerle temaslarını sürdürüyor.

GALATASARAY YENİDEN DEVREDE

Sacha Boey satıldıktan sonra devre arasında da Galatasaray'ın kadrosuna katmayı çok istediği sağ bek Lorenz Assignon, o dönem Burnley'ye kiralık olarak giderken, İngiltere'de tutunamadı. Elinde alternatif oyuncular olmasını hedefleyen Galatasaray ise bir süredir rafta tutulan Assignon transferi için tekrar devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar hem genç oyuncunun menajeriyle hem de kulübü Rennes'le bir görüşme yaptı.

İSTENEN BONSERVİS 11 MİLYON EURO

Galatasaray'dan talep edilen bonservis bedeli 11 milyon Euro. Sarı-kırmızılılar ise 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için maksimum 7 milyon Euro'ya çıkılacağını Fransızlara iletti. Genç oyuncu Galatasaray'a çok sıcak bakıyor, kararı ise Rennes verecek.

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