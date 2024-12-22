Galatasaray'dan Arokodare sürprizi

Santrfor pozisyonunda Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da Osimhen'in vatandaşı Tolu Arokodare'yi radarına aldı.
Galatasaray scout ekibinin uzun süredir oyuncuyu izlediği ve raporların olumlu olduğu ifade edildi.
HAMLE KARARI ALDI
Teknik heyetle yapılan değerlendirmelerin ardından Cimbom, Nijeryalı yıldız için hamle yapma kararı aldı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Tolu Arokodare, 1.97 metrelik boyu ile dikkat çekiyor.
BU SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki golcü Arokodare, bu sezon Genk formasıyla 20 maça çıkarken 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. 16 gole katkıda bulundu.
Galatasaray scout ekibinin uzun süredir oyuncuyu izlediği ve raporların olumlu olduğu ifade edildi.
HAMLE KARARI ALDI
Teknik heyetle yapılan değerlendirmelerin ardından Cimbom, Nijeryalı yıldız için hamle yapma kararı aldı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Tolu Arokodare, 1.97 metrelik boyu ile dikkat çekiyor.
BU SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki golcü Arokodare, bu sezon Genk formasıyla 20 maça çıkarken 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. 16 gole katkıda bulundu.