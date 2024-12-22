Galatasaray'dan Arokodare sürprizi

Galatasaray, Genk'in Nijeryalı golcüsü Tolu Arokodare'yi transfer listesine ekledi. Scoutlar onun için olumlu rapor verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Arokodare sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2024 11:09
Santrfor pozisyonunda Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da Osimhen'in vatandaşı Tolu Arokodare'yi radarına aldı.

Galatasaray scout ekibinin uzun süredir oyuncuyu izlediği ve raporların olumlu olduğu ifade edildi.

HAMLE KARARI ALDI

Teknik heyetle yapılan değerlendirmelerin ardından Cimbom, Nijeryalı yıldız için hamle yapma kararı aldı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Tolu Arokodare, 1.97 metrelik boyu ile dikkat çekiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki golcü Arokodare, bu sezon Genk formasıyla 20 maça çıkarken 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. 16 gole katkıda bulundu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery