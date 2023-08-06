Galatasaray'dan Arabistan'a ret!

Galatasaray'da bekleneni bir türlü veremeyen Morutan'a Arabistan'dan teklif geldi. Galatasaray'ın cevabı belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Arabistan'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2023 10:02
Galatasaray'da Olimpiu Morutan'a astronomik bir teklif geldi.

İtalyan Seri B takımlarının radarında olan Rumen oyuncu için Suudi Arabistan'dan da bir öneri sunulduğu öğrenildi.

ARABİSTAN'DAN FLAŞ RAKAM

Bunun 4.5 milyon euro düzeyinde olduğu belirtilirken, G.Saray, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmaya yanaşmadı.

SADECE KİRALAMA TEKLİFLERİ

Sarı-kırmızılıların, Morutan'ı elden çıkarma fikrine sıcak bakmadığı ve sadece kiralama tekliflerini değerlendireceği belirtildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery