Galatasaray'dan Arabistan'a ret!

Galatasaray'da Olimpiu Morutan'a astronomik bir teklif geldi.
İtalyan Seri B takımlarının radarında olan Rumen oyuncu için Suudi Arabistan'dan da bir öneri sunulduğu öğrenildi.
ARABİSTAN'DAN FLAŞ RAKAM
Bunun 4.5 milyon euro düzeyinde olduğu belirtilirken, G.Saray, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmaya yanaşmadı.
SADECE KİRALAMA TEKLİFLERİ
Sarı-kırmızılıların, Morutan'ı elden çıkarma fikrine sıcak bakmadığı ve sadece kiralama tekliflerini değerlendireceği belirtildi.
İtalyan Seri B takımlarının radarında olan Rumen oyuncu için Suudi Arabistan'dan da bir öneri sunulduğu öğrenildi.
ARABİSTAN'DAN FLAŞ RAKAM
Bunun 4.5 milyon euro düzeyinde olduğu belirtilirken, G.Saray, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmaya yanaşmadı.
SADECE KİRALAMA TEKLİFLERİ
Sarı-kırmızılıların, Morutan'ı elden çıkarma fikrine sıcak bakmadığı ve sadece kiralama tekliflerini değerlendireceği belirtildi.