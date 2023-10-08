Galatasaray, Antalyaspor ile son dönemde çıktığı maçlarda rakibine ezici bir üstünlük kurdu.
Dünkü maçtan önce son 14 karşılaşmanın 10'unu kazanan, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, bu serisini 15'e çıkardı. Alınan galibiyetin ardından bu süreçteki galibiyet sayısı 11'e çıktı.
CİM BOM'DAN SERİYE DEVAM
Cim Bom, bu sezonki 16. resmi maçına Antalya'da çıktı. Salı gecesi Old Trafford'ta Manchester United'ı yıkan ve tarihi bir zafer kazanan Sarı- Kırmızılılar, ligdeki müthiş serisini dün devam ettirdi. İlk haftada Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra 6 maçlık seri yakalayan Cim Bom, Antalyaspor'u da devirip, 7 yaptı. Ligde puanını 22'ye yükselten Aslan, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den aldı. Bu sezon resmi karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 2 maçta 4 puana sahip. Okan Buruk'un öğrencileri, elemelerde ise 6 mücadelenin 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 beraberlik aldı.
DÖNÜŞTE 2 KRİTİK MAÇ
Milli araya oldukça moralli giren Galatasaray, geri dönüşte ligde Beşiktaş derbisine çıkacak. Cim Bom, rakibini Rams Park'ta konuk edecek. Derbiden sadece 3 gün sonra ise iç sahada bu kez Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi maçı var.
Dünkü maçtan önce son 14 karşılaşmanın 10'unu kazanan, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, bu serisini 15'e çıkardı. Alınan galibiyetin ardından bu süreçteki galibiyet sayısı 11'e çıktı.
CİM BOM'DAN SERİYE DEVAM
Cim Bom, bu sezonki 16. resmi maçına Antalya'da çıktı. Salı gecesi Old Trafford'ta Manchester United'ı yıkan ve tarihi bir zafer kazanan Sarı- Kırmızılılar, ligdeki müthiş serisini dün devam ettirdi. İlk haftada Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra 6 maçlık seri yakalayan Cim Bom, Antalyaspor'u da devirip, 7 yaptı. Ligde puanını 22'ye yükselten Aslan, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den aldı. Bu sezon resmi karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 2 maçta 4 puana sahip. Okan Buruk'un öğrencileri, elemelerde ise 6 mücadelenin 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 beraberlik aldı.
DÖNÜŞTE 2 KRİTİK MAÇ
Milli araya oldukça moralli giren Galatasaray, geri dönüşte ligde Beşiktaş derbisine çıkacak. Cim Bom, rakibini Rams Park'ta konuk edecek. Derbiden sadece 3 gün sonra ise iç sahada bu kez Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi maçı var.